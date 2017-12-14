公投法破鳥籠 呂秀蓮盼明年選舉併辦和平中立公投

2017-12-14 12:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕「公投法」甫修正通過。推動「和平中立台灣」運動的前副總統呂秀蓮今天表示，希望總統儘速公布「公投法」生效，一旦施行細則規範完備，就會提出「和平中立台灣公投」，希望最快能和2018年縣市長選舉合併舉辦投票。

立法院三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，包括提案、連署、通過門檻全面調降，通過門檻更改為簡單多數決，有效同意票多於不同意票且達投票權人總額1/4以上即通過，打破「鳥籠公投」。

呂秀蓮帶領台灣和平中立大同盟推廣「和平中立台灣」理念，今天召開「鳥籠公投法修正、展望和平中立公投」記者會。呂秀蓮說，當公投變為可能，也是進一步考驗台灣2300萬人民的的時候，台灣必須凝聚正確的公民意志，展現共同公民智慧。

呂秀蓮推廣希望台灣成為中立國的理念，她強調，台灣不能只在美中兩強之間坐以待斃，而是需要走出正常的路，以和平中立、人道救援的角色，親美、友日、和中，和全世界發展友好與更對等的關係。

台灣和平中立大同盟在會中展示「台灣和平中立公投」提案連署書，共7大箱、2萬餘份。呂秀蓮說，這2萬餘份連署書是依照原版「公投法」標準的連署文件，「公投法」修正後已符合提案門檻，就等施行細則出爐、總統宣布法律生效，便會立刻將連署書送進中選會提案，並啟動第二階段連署，須在6個月內完成28萬份以上的連署，期望最快於2018年縣市長選舉，一併舉辦公投。

國家展望文教基金會董事長施正鋒、前外交部政次高英茂、前南投縣長彭百顯與藝術家蔡豐名等人出席支持。高英茂說，中國「一帶一路」與對上美國「印太戰略」是新的恐怖平衡，台灣維持和平中立不只是維護本身安全，也是幫兩大強權解套，對台灣和世界都有貢獻。彭百顯則擔憂台灣的國家意志出現分裂問題，又面對戰爭威脅，因此他認同「和平中立台灣」理念，希望台灣人民擁有永久生存的空間。

呂秀蓮並說，為進一步推動「和平中立台灣」理念，正在籌劃明年3月的「和平論壇」，研討台灣成為和平中立國家的可能影響；預計邀請30位以上、來自美日等10國的專家，呂秀蓮也特別提到正在努力邀請中國學者專家與會。