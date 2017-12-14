台東農業預算卡關 官員「神」轉彎一毛未刪過關

農業處長許瑞貴稱讚議員林參天「今天總算說出人話」引錯愕，但急轉彎說「你之前都是說神的話」，化險為夷。（記者黃明堂攝）

2017-12-14 12:13

〔記者黃明堂／台東報導〕 台東縣議會今天繼續審查縣政府總預算，農業處預算卡關「參天」後， 總算出現轉圜， 但處長許瑞貴一句「議員你今天總算說出人話」， 讓人捏把冷汗，幸好「神」轉彎，化險為夷， 一毛不刪如數過關。

台東縣議會審查明年度總預算，不過議員林參天質疑農業處整理富岡港停車空間、卻未顧及當地居民停車權益，農業處長許瑞貴堅持公有地將劃收費停車格，不應讓民間占用，兩人僵局，導致農業處預算，都被林以清點人數而散會，卡關進入第3天。

今天上午才開議，又重演「清點人數」戲碼，幸經大會主席陳宏宗裁示「休息」，並私下居間協調，兩人都各退一步後重新開會。

林參天未再以富岡一事杯葛預算，但另就農民保險問題，要求農業處要多宣導，以顧及農民權益。處長許瑞貴答復時稱讚林參天：「議員你今天總算說出『人話』」！

林參天反問「我過去說的都不是人話？」此時全場錯愕，惟恐農業處預算橫生枝節，幸好，許瑞貴腦筋急轉彎，說「你之前都是講『神』的話，今天才講人話」引眾人竊笑，預算總算一毛未刪而過關。