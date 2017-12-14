上百車位變不見？新北市府挨批帶頭違建

板橋第一運動地下室，經市府申請變更，設置多間隔間儲存檔案。（記者何玉華攝）

2017-12-14 11:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市中和區違建出租套房大火，燒起社會對違章建築的正視，新北市府也加強稽查有公安疑慮的違建，強力拆除；不過，立法委員羅致政、市議員王淑慧、何博文及多名里長今天聚集板橋第一運動場，質疑地下停車場就是超級大違建，佔用上百個合法停車位作為檔案室，公安讓人擔憂，要求市府從自身違建拆起，還車位於市民。

到場的秘書處檔案科代理科長鄧薈芊表示，秘書處在地下室的4間檔案室從82年啟用至今；工務局使用管理科長李冠德表示，76年領的使用執照，當時核准的就純粹是地下室跟練習跑道，沒有任何車位，在105年辦理變更使用執照跟室內裝修，加設車位，取消跑道、增設隔間，對照圖面跟現況是一致的，在法規上沒有問題，與違章建築無關；變更過程相關資料也有提供消防局，經過合法申請，場所定期辦理公安申報也都符合規定，沒有安全疑慮。

羅致政指稱，板橋第一運動場區依建築技術規則規定，應設置至少220車位，新北市政府體育處官網資料也顯示板橋第一運動場區配設250車位，實際卻只有65車位，車位及防空避難空間，都被市府違法隔間挪作檔案資料室使用。

王淑慧質疑，105年的使照變更是就地合法，反問市府官員，若是周邊的社區比照申請變更車位，市府會同意嗎，怒指是「只准州官放火，不許百姓點燈。」

何博文說，要刮別人鬍子錢 自己的鬍子要先刮乾淨，堆置大量的檔案紙類文件 一旦發生意外 在密閉的空間會發生極大的危險 要求市府應該先處理好自己的違建。

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