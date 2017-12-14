挺黃國昌 李遠哲：這樣好的立委竟有人想罷免

立委黃國昌馬不停蹄趕到新北市瑞芳，與支持者一起徒步在市區掃街，呼籲民眾16日罷免投下反對票。（記者林欣漢攝）

2017-12-14 11:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票案倒數三天，時代力量黨團今舉辦記者會，邀前中研院院長李遠哲、前司法院大法官許玉秀、前國策顧問郝明義出席「挺昌」，呼籲民眾對罷免案投下不同意票。李遠哲表示，黃國昌是一位有理想、照顧群眾利益的立委，「這樣的好立委竟有人想罷免他！」

李遠哲表示，黃國昌對很多事情看法不一定跟傳統一樣，有人就對於支持同性婚姻責怪他，但其實男性跟女性的相互吸引是很大的潮流，不是小小的因素就可以改變，大自然潮流也會有例外，大家應該要有容忍少數的能力，不能責怪黃國昌支持同性戀才立法修改。

許玉秀表示，對於黃國昌極力爭取罷免權卻被提罷免，她感到不捨，並呼籲鄉親們要勇敢站出來投下反對罷免票，支持認真用功的小孩。

郝明義則說，立法院在社會上是一個爭議很多的地方，立委在大家心目中地位非常低，很多人質疑許多立委選上就變成「黨意立委」，忘記當初競選的理想和承諾，因此透過下降罷免門檻，讓立法院有所改善，是黃國昌極力推動選罷免修法的用意。

郝明義說，但黃國昌在門檻降低後，卻成為一個被罷免的對象，他要提醒不同意罷免，或是把這件事當成玩笑，甚至認為不可能罷免成功的人，一起出來投下反對票，行使自己的權利。

此外，黃國昌今接受廣播訪問時表示，被問到是否有信心贏得此案？黃國昌表示，他不會用「我會贏」來形容，若以1至10的機率評斷罷免案不通過，他有信心「9.9」不會通過。

至於近期傳出，有人以「罷免黃國昌、教訓蔡英文」為口號宣揚罷免案，黃國昌表示，他不認為自己是在替蔡英文受苦，話不要說得這麼嚴重，畢竟蔡英文政府比馬英九執政好太多了。