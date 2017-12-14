千萬旅客達標 賴揆：台灣是安全、值得國際旅客信賴的國家

賴揆對觀光客來台連續三年達一千萬名旅客目標表示肯定。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-12-14 11:27

〔記者李欣芳／台北報導〕交通部觀光局12日迎接今年第1000萬名旅客來台，行政院長賴清德今天對交通部等部會努力讓觀光客來台連續3年達到突破1000萬國際旅客目標，表示肯定。他說，推動觀光不僅是台灣接觸及擁抱世界的機會之窗，也能讓世界走進台灣，更是敦睦國際友誼、延伸外交的重要手段。

賴揆指出，最近台灣得到越來越多知名國際媒體或旅遊網路平台的高度評價，例如，英國權威旅遊指南Rough Guides評選台灣為「2017年全球10大必訪國家」；此外，今年11月，台灣也正式成為美國在全球第12個「全球入境計畫」（Global Entry Program）的夥伴，這都代表台灣是安全、值得國際旅客信賴的旅遊國家，我們的確可以更有自信與世界各國往來。

賴清德今天上午主持行政院院會表示，觀光產業是政府及全民十分關注的重點產業，雖然過去一段時間台灣觀光產業面臨轉型的壓力與挑戰，但在交通部、外交部與相關部會、地方政府以及觀光協會等民間產業團體的共同努力下，讓台灣今年可以在「多元市場開拓」及「改善旅遊接待品質」的兩大執行方針下，連續3年達到突破1000萬國際旅客之目標，在此表示肯定。

他期許各部會、各地方政府及民間各公協會持續努力，共同打造更友善的旅遊環境，政府要全力幫助產業調整體質，各產業成員們也要用更高的標準，來提升旅遊接待與服務的品質，讓台灣成為亞洲旅遊的首選，並建立起台灣更佳的旅遊品牌形象，吸引國際觀光客可以一來再來。