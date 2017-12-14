婦聯會案處置 內政部長：該硬會硬起來

黨產會將會做出決議，內政部長花敬群（見圖）今在立法院強調，基於人民團體法，內政部有權力對婦聯會作懲處，「該硬起來，內政部絕對會硬起來」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-14 11:06

〔記者林良昇／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關，本月26日前若無具體協商成果，黨產會將會做出決議，內政部長花敬群今在立法院強調，基於人民團體法，內政部有權力對婦聯會作懲處，「該硬起來，內政部絕對會硬起來」。

立院內政委員會今審查法案，民進黨立委張宏陸質詢婦聯會案，他詢問，對於本月26日黨產會將對婦聯會祭出最後通牒，內政部態度是否為尊重黨產會？花敬群答詢表示，全民都樂見有的結果，現階段內政部會繼續努力，若無法達成結論，會尊重黨產會決議。

張宏陸詢問，促進轉型正義條例通過後，將有權調閱婦聯會所有資料，花敬群說，這段時間內政部不斷要求婦聯會的早期資料，但婦聯會內部是否有掌握資料，也有待釐清。

張宏陸表示，關於婦聯會問題，內政部說要簽行政契約很久了，不宜再拖，內政部是否退居次要角色？讓黨產會拿出魄力，依相關法律去處理？

張宏陸認為，內政部對婦聯會的通牒是一次又延一次，外界會認為內政部好像在「喬事情」，卻又「喬」不出什麼，如果婦聯會如此不配合，應該考慮由誰扮演前鋒、誰扮演後衛，內政部的角色可退了。

花敬群強調，今年年底前，內政部和黨產會都會有最終處理方案，內政部希望簽訂行政契約，讓婦聯會做合理轉型，捐回給政府，這也是國外處理轉型正義時溫和、進步的模式，基於人團法，內政部還是有權力對婦聯會作懲處，「該硬起來，內政部絕對會硬起來」。