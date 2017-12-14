歐洲議會支持台灣國際參與 外交部表示感謝

歐洲議會昨通過決議案，重申支持台灣參與國際組織及活動。（美聯社）

2017-12-14 10:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會甫通過年度外交暨安全決議，內文提及亞太區域的和平穩定及繁榮對歐盟相當重要，歐洲議會呼籲東海、南海及台海的相關各方，應以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全。歐洲議會並且重申支持台灣有意義參與國際組織。

歐洲議會於當地時間12月13日在法國史特拉斯堡全會中通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告決議，其中相關條文提到，亞太地區的和平、穩定及繁榮，對歐盟及其會員國具重要利益。因此歐洲議會呼籲區域內包括東海、南海及台海相關各方，以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全。該決議中也再度重申，歐洲議會支持台灣有意義參與國際組織及活動。

外交部今天發布新聞稿，對該項決議提及台灣相關內容表示歡迎及感謝。外交部說，該項決議再度展現歐洲議會對我長期友誼及堅定支持，近年歐洲議會多次在「共同外交暨安全政策」年度執行報告決議中，納入友我文字，關注包括兩岸關係在內的區域情勢，並重申支持台灣國際參與。

外交部強調，今年歐洲議會的決議內容，亦符合中華民國政府追求亞太和平及穩定、維持兩岸現狀及有意義參與國際組織的一貫政策。

外交部並呼籲歐盟及其會員國，持續關注亞太區域及兩岸關係和平發展，並堅守民主、自由及人權等普世價值，支持台灣參與各項區域及全球性組織、機制及活動，進而對國際社會做出更多貢獻。