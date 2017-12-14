談柯文哲的「兩岸一家親」 黃國昌：時力不可能支持

黃國昌表示，柯文哲的兩岸一家親說法，「這種政治路線跟立場時代力量不可能支持」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-14 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今天接受電台節目《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻詢問黃國昌是否支持台北市長柯文哲，黃國昌表示，若以柯文哲的兩岸一家親說法，「這種政治路線跟立場時代力量不可能支持」。

由於2018縣市長選舉將近，黃國昌指出，時代力量在各地方的縣市長，基本原則都會支持民進黨的候選人，像是桃園、台中、高雄、台南等地方都是。黃國昌更提到綠委陳其邁，表示時代力量欣賞他、是很好的人選，不過黃也補充，其他表態有意參選的人，都是好的人選。

周玉蔻追問新北市、台北市的部分，黃國昌則反問周：「你覺得台北市的部分民進黨會推人嗎？」隨後周玉蔻又反問黃國昌：「你支持柯文哲嗎？」黃國昌指出，支不支持柯文哲必須要從不同的政策立場來看，而柯文哲的兩岸一家親、命運共同體的政治主張跟時代力量不同，時代力量追求的是把台灣打造成正常化國家，所以柯文哲這種政治路線和立場「時代力量不可能支持」。

另外，黃國昌也指出，時代力量的長期目標是消滅及邊緣化國民黨，兩個本土政黨可以良性競爭，他身為黨主席的目標就是讓黨茁壯，且時代力量針對公共政策都是就事論事，希望民進黨良性看待跟時代力量的競爭，從國家、人民的角度，不是從政黨的角度來看，這對台灣是好事。