不限南海 美國安顧問反對以威嚇軍力限制航行自由

2017-12-14 10:22

〔駐美特派曹郁芬／華府13日報導〕針對中國軍艦不斷繞台擾台，美國國家安全顧問麥馬斯特今天表示，美國致力於自由航行與飛越，任何以威嚇性軍事武力以限制航行自由的作為，不符其本身及區域利益，美國在這個區域的夥伴也有強烈同感。

麥馬斯特今天出席「詹姆斯鎮基金會」一場反恐研討會。在回答台灣媒體的問題時，他說，美國所維護的航行自由不限於南海，而是任何地方，因為大海是開放的，這些年來，中國是航行自由的最大受益者，美中討論這個議題時，美國向來強調這是互利的領域。不過他沒有針對中國在台灣的軍事作為做出回應。

今天在「全球台灣研究中心」舉辦的中共武力犯台討論會中，美國蘭德公司資深研究員查斯（Michael Chase）則表示，解放軍機艦在台海附近的作為，對內有宣傳統一、實踐中國偉大復興的宣傳作用，但同時也有地緣戰略的作用，未來的發展要視中國的地區戰略目標和能力而定，但中國近年顯然要突破第一島鏈。

查斯說，解放軍一連串的作為，凸顯其投射能力的增加，長程轟炸機到台海附近有訓練目的，但也是傳遞訊號的作為，強化嚇阻，但從美國角度來看，也是一種威嚇外交，對美國的盟邦和朋友施壓。從兩年半前開起，解放軍不僅開始派出戰機，還有轟炸機、偵搜機、空中加油機，範圍及於南海、日本和台灣。總結來看，是政治的操作。

長期研究解放軍的美國學者費學禮指出，中國未來10年將部署第6代的作戰能力，美國要防止中國在日本和台灣進行和南海同樣的作為，未來這種威嚇性的轟炸機巡弋的情況會更嚴重。美國應立即售台灣KC130空中加油機，以增加F16戰機的續航力，與解放軍的轟炸機航程相近。當解放軍在網路秀肌肉時，台灣也有肌肉可秀。