蔡正元：祝罷昌案成功 讓黃國昌成為「台灣民主史上的吳鳳」

2017-12-14 10:09

〔記者施曉光／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案本週六將投票，深藍團體「孫文學校」今日召開「給政客一次震撼教訓，罷免國昌、反思太陽花」記者會，呼籲民眾週六出來投票罷昌，前國民黨政策會執行長、孫文學校諮詢委員蔡正元語帶諷刺表示，這次是以過去推動「割藍委」的黃國昌思想檢驗黃國昌本人的一次好機會，相信黃國昌一定會成為台灣史上第一位被罷免的立委，成為「台灣民主史上的吳鳳」，留下歷史記錄，預祝罷免案成功。

蔡正元表示，他要奉勸黃國昌，不要把罷昌行動看成是針對他而來，這是一次民主政治難得實驗的機會，2014年黃國昌在台北市內湖、南港要罷免他，說過許多彌足珍貴、發人深省的話，例如罷免權比公投還重要，不管支持蔡正元或反對蔡正元，都應站出來投票，才是成熟的民主政治，因此這次罷免案大家應該踴躍站出來投票。

蔡正元還說，沒有罷免成功的國家，就不叫民主國家，這是用黃國昌的思想，檢驗黃國昌本人，黃國昌一定會成為台灣史上第一位被罷免的立委，成為「台灣民主史上的吳鳳」，留下歷史記錄，預祝罷免案成功。

前國民黨立委邱毅則表示，近年來台灣政治浮誇，只重視表面表演，不重實質對人民有利的政策的政治社會現象，使得台灣掉進經濟困境，造成更多社會矛盾，3年多前的「太陽花運動」責無旁貸，而且把這股社會反進步歪風拉到最高。

邱毅還說，「太陽花運動」的重要推手與收割者、受益者就是黃國昌，黃國昌當選立委後，又把這股民粹、浮誇、作秀的政治歪風拉到地方，而黃國昌過去「割藍委」時所說的許多話，今天都要回到自己的身上。