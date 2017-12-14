我因外館更名中止牡蠣合作計畫 厄方盼恢復

我國國合會與厄瓜多水產養殖及海洋研究中心合作牡蠣繁養殖計畫。（圖片取自厄國水產養殖及海洋研究中心官網）

2017-12-14 09:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓我國使用國號或台灣名稱的外館「更名拆牌」。我駐厄瓜多外館遭迫更名後，外交部今天表示，我國因更名而中止與厄瓜多的牡蠣合作計畫，目前考慮是否恢復。

我國多個使用「中華民國」或「台灣」名稱的外館，今年陸續遭中國向當地國施壓「更名拆牌」，包括奈及利亞、杜拜、約旦、厄瓜多與巴林等處。民進黨立委蔡適應今天質詢時關切我與厄瓜多的合作計畫，因厄國政府在中共要求下，6月時強迫我方將「中華民國駐厄瓜多商務處」改名為「台北駐厄瓜多商務處」。蔡適應說，面對此種不友善態度，我方是否應考慮中止與厄國合作的「牡蠣繁養殖計畫」？

周麟回答時說明，我方與厄瓜多「政治關係不錯」，在其新舊總統七月交接後「現在是改善契機」。周麟說，我與厄國除了「牡蠣繁養殖計畫」，在石油探勘等領域也有若干合作。先前改名之後，我方中斷「牡蠣繁養殖計畫」，目前因為對方要求，正在研究是否恢復合作。

我國國合會與拉美12國進行技術合作，其中包括11個邦交國及1個非邦交國厄瓜多。「牡蠣繁養殖計畫」為我國合會與厄瓜多聖埃倫娜省水產養殖及海洋研究中心（CENAIM）的合作計畫，我方協助其提升牡蠣產能，進行漁民技術訓練、採收後處理示範等產業輔導措施，逐步輔導牡蠣產業成形。該計畫期程自2016年11月7日至2020年11月6日，核定金額265.1萬美元。