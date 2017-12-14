談南京大屠殺 黃智賢直呼心痛、記得國殤

黃智賢在臉書分享參訪大屠殺遇難同胞紀念館畫面。（圖擷取自黃智賢臉書）

2017-12-14 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是南京大屠殺80周年，名嘴黃智賢在臉書上發文感慨，並直呼12月13日是所有中國人國殤，「雖然國家仍然分裂，尚未統一。但我們，當然是中國人」。

黃智賢在臉書發文，日本侵略中國，在1937年12月13日攻占南京，之後開始地獄般的6週，由於國軍撤離，滿城只剩沒能還手的平民百姓，他們遭到日軍任意姦殺擄掠，死了至少30萬人，「南京承擔整個中國的苦難，南京的痛，是所有中國人的痛，也是全人類的痛」。

黃智賢提及，10月去南京時讓她很心痛，「一進入大屠殺遇難同胞紀念館，即使那些史實和悲痛的細節，是自小時就看過，讀過許多的。仍然極端震撼」。

黃智賢強調，在國外讀書時有認識日本同學，但他們都不知道他們的先輩和政府做過什麼，「因為教科書裡完全沒有這一段」，而她不仇恨日本人，譴責的是日本政府。

黃智賢說，12月13日，是所有中國人的國殤，是南京大屠殺遇難同胞的公祭日，那遇難的，是我們的國，我們的同胞，而中華民國至今在法理上，仍然定都南京，「身受中華民國俸祿的大小官員們，不要假裝忘了，我們的首都，我們的國家，所承受的苦難」；她喊話說，「請記得我們的國殤，我們的同胞。不承認的，實在不配，當我們的國的官員。因為，雖然國家仍然分裂，尚未統一。但我們，當然是中國人」。

對於黃智賢的言論，鄉民見狀後則感嘆說，「放下228 莫忘南京 每年都要炒一次 」、「干我國屁事」、「228要不要也出來寫一篇台灣人的殤」，但也有人說，「按照Roc台灣法律，對岸確實是我們的國」。