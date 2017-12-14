北市大彎北首批開罰265戶 傳最大咖是前黨政大老擁6戶

北市大直大灣北商業宅全面開罰，傳首批最大咖是前黨政大老擁有6戶。（資料照，記者鍾泓良攝）

2017-12-14 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大直大彎北段上被稅捐處勾稽出1678戶，在商業娛樂區違法作「住宅」使用，將進行開罰，即使當地住戶強烈表達抗議，但是，首批罰單265戶將在下個月中送出，其中被罰最高的傳是位黨政大老，擁有6戶。

北市大直大灣北段在地目上為商業娛樂區，但多年來，被做為住宅使用者大有人在，最近展開全面勾稽，1678戶遭到列名違法，在本月11日的座談談會上，居民抗議人數擠爆會場，要求「就地合法」。

《風傳媒》報導，市府表態如期開罰，預計分4批開罰，第一批265戶最快在1月中旬送出第一張罰單，接著3、6、9月將再依序寄出罰單，而在大灣北之後，預計2018年12月，將把目標移向內湖五期500戶商業宅，發出行政指導函。

據報導，針對大灣北商業宅問題，監察院曾在2016年8月對北市府提出糾正，而根據監察院的函覆，北市必須先向當地住戶發出行政指導函，先要求改作為商業使用，若居民不照作，才能啟動開罰程序，目前，已發出行政指導函，且已對罰單準備就緒，明天就會啟動第一批，預計1個月後，第一張罰單會寄出。

而被列入第一批罰單戶的住宅中，最多的是擁有3戶以上的民眾，而最多的是擁有6戶的一位前黨政大老，整個開罰追訴到民國90年、92年、104年取得使用執照的家戶。整個4批開罰下來，預計市庫將入帳9000萬元。