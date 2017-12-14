邢泰釗曾被馬流放金門 三中案兩人再過招

北檢檢察長邢泰釗。（資料照）

2017-12-14 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦國民黨疑賤賣黨產案，11月29日庭訊前總統馬英九14個小時，以釐清案情。馬英九昨天告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉洩密，三中案馬英九與北檢雙方過招，媒體還述說了馬英九與邢泰釗過往的一段淵源。

《聯合報》報導，邢泰釗在2009年時，從屏東地檢檢察長升至高雄地檢署檢察長，他依據政策偵辦賄選案件，並因為認真辦案，一年半之內就起訴了26名南部地區的立委、議員、鄉鎮長，偵辦賄選成績全國第一。然而2011年時，邢被馬政府「明升暗降」，調為金門高分檢檢察長，在法界引發軒然大波，法務部次長陳守煌當時回應曖昧，稱考量邢查賄太辛苦，讓他休息。

報導指出，邢泰釗個性耿直、嫉惡如仇，2016年他調到台北地檢署擔任檢察長，對此，他以一句「這個時代有誰能夠違法亂紀」，回應外界的紛紛擾擾。

本報也曾報導，邢泰釗是司法官訓練所第24期結業，畢業自中興大學法律系、文化大學法學碩士，辦案認真，素有「拚命三郎」之稱，但也因此無意間得罪一些人，擔任高雄地檢署檢察長時，正值國民黨馬英九執政期間，被當時高雄藍營人士認為他「辦藍不辦綠」，因此「外放」為金門高分檢檢察長。