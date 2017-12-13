「對國防部片面解約表遺憾」 慶富發聲明反擊：送監院調查

2017-12-13 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富造船公司今晚發表緊急聲明，經律師團研議後，認為國防部片面宣告解約有違契約精神，決定反擊並送監察院調查。慶富同時表示，昨接獲義大利Intermarine公司通知，十二日已致海軍司令函文，指目前各項工作均依造艦計畫如期如質實施中，如果海軍在此階段終止專案，將會對各參與此合約廠商造成經營與財務上的傷害，慶富老董陳慶男說軍方未能堅持到底，不顧國家利益而片面宣告解約，表示遺憾「放棄才是最大的失敗」。