關鍵錄音曝光 黨產會委員：馬英九應該知悉三中案

2017-12-13 21:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署偵辦三中案，搜出當時交易會議錄音檔，清楚錄下國民黨前黨主席馬英九「出聲」裁示，成為突破性證據。黨產會委員表示，馬英九非常小心，黨產會翻遍特偵組的卷證，但都找不到與馬英九相關資料，不過，有人向黨產會檢舉，馬英九曾親批相關公文，知悉三中案。

黨產會委員指出，有人曾向黨產會檢舉，在國民黨賣三中時，前立委、新北市長朱立倫岳父高育仁提出中影的購買意願書，馬英九親自批示。三中案在同一時間處理，其實，這樣的證據可以合理懷疑，馬英九應該知道，但為何特偵組查的卷證裡面，都看不到馬英九的角色，也沒有直接有效的證據，令人費解。

這名委員說，可以想見，馬英九對於處理黨產非常小心，縱使是這封檢舉信，馬英九也僅批示「悉」，馬對於公文的用字遣詞非常謹慎，也因此，要從相關卷證資料，找到與他相關的直接證據，確實也不太容易，況且交易案至今也過了很久，若沒有人特意保留關鍵錄音，案情也難有進一步發展。

他也解釋，黨產會在追討黨產時，雖然發現中投資料保存得很好，但由於中廣、中視、中影當初是國民黨文工會系統的華夏公司所持有，因此，查三中案一定要華夏的資料與檔案，不過，華夏公司已經被整併消滅，這部分的檔案與資料一直是缺漏的，中投也屢次強調不知道華夏的檔案在哪，這次北檢能拿到華夏相關資料，是案件偵辦很大的關鍵。

對於錄音檔可能是當時與會人為自保而偷錄，黨產會委員透露，事實上，中投在賤賣三中後，也拿6000多萬元出來，委託律師信託保管，就是擔心在處理黨產過程中， 員工會涉訟，因此先預先拿出一筆錢來，做為員工未來打官司的費用，可見得中投內部是人人自危。

對於北檢突破性的證據，黨產會發言人施錦芳表示，待北檢偵察告一段落後，黨產會將向北檢調閱相關資料，希望對追查黨產也能有幫助。