台美日專家齊聚 深化能源、資安與防災合作

2017-12-13 21:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕台、美、日3國智庫邀集專家學者今天在「第7屆台美日三邊安全對話研討會」中討論三方在能源安全合作上的前景，以及在非傳統安全領域的合作，諸如網路安全、人道救援與災害防救等。專家表示，台灣與美日合作密切，現進一步談及如何深化合作，並促進區域中的夥伴國家發展。

「台美日安全對話研討會」由外交部委託國內智庫「遠景基金會」、美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）及日本智庫「笹川平和財團」（the Sasakawa Peace Foundation）合辦，今天在台北君悅飯店舉辦全天研討會。

能源安全攸關國家利益，日本「笹川平和財團」國際和平暨安全部主任佐分利應貴指出，國家級的能源安全需要有三階段的合作，包括風險評估、危機管理與能源基礎設施的韌性（resilience）；風險評估指的是需要屬於自己的「能源風險地圖」；危機管理則是談及災後緊急應處。佐分利應貴舉例，日本三一一大地震時台灣的援助就是「患難見真情」。能源韌性則是指面對災害時尋求多元替代管道，就像「想尋求保護時就該找一棵大樹」。他說，日本與台灣面臨的能源轉型議題類近，可以進一步合作。

美國在台協會（AIT）代理副處長洪士杰則說，能源安全在國際合作中可扮演重要角色，而台灣正進行能源轉型，美國廠商可提供技術協助，和台灣一起完成具企圖心的能源轉型藍圖。洪士杰也提到，美國與台灣在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，開設訓練工作坊，其中一個子題就是能源效率應用。

在人道救援與災害防救的討論場次中，台灣的災難人道救援（HADR）經驗受到多位來賓稱許。國家災害防救科技中心主秘李維森說，提及HADR通常會想到災後搜救或緊急應變，但今時今日也關注災前預防機制與災後廣泛影響，台灣與日本3年前簽訂防災合作備忘錄，時常交流經驗，台灣與美國也在GCTF下今年首次舉辦人道援助與救災的課程。李維森舉例說，例如他曾赴日本仙台參與會議，關照的不僅是災害造成直接影響，也關注如何舒緩災難使全球供應鏈中斷的問題。

美國「戰略暨國際研究中心」非駐點資深研究員包士可（Joseph Bosco）說，台灣有「福爾摩沙、美麗之島」之稱，但位處世界上最危險的地理位置之一，時常遭逢颱風與地震侵襲，豐富的防災與救援經驗，使台灣成為HADR的全球領航者之一，現也時常提供區域國家訓練與援助， 成為區域典範，日本和美國很樂於在區域中與台灣合作，和區域中其他夥伴分享經驗。

一名與會、但不願具名的台灣防災專家表示，人道救援的協助今非昔比，不只是技術輸出或是人力、物資的投遞，國際上所談的人道救援，現在強調「能力建構」，例如代為培訓、分享經驗，都是「新類型、更深化的人道救援」。防災之外，台灣的醫療能力也都可以輸出發展經驗到開發中國家，促進區域夥伴國家發展。