馬英九告洩密 北檢反擊：勿以民粹手段妨礙偵查

2017-12-13 20:46

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九涉主導中視交易等三中交易案，涉圖利中視買家4.8億元，馬英九今天下午赴台北地檢署、高等檢察署、最高檢察署，告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉洩密，認為北檢調查此案已不適任，聲請移轉管轄；對此，北檢今晚召開記者會，由襄閱主任檢察官周士榆發表聲明指出，相關媒體報導均與北檢無關，媒體事先也未向北檢查證，應自負文責，並呼籲長期從事政治的馬英九先生「切勿以情緒或民粹性手段，混淆焦點，妨礙偵查步驟」。

一、本署偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」規定，相關媒體報導所載「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」等內容，均與本署無關，報導內容與事實不符者甚多，且事先亦未曾向本署進行查證。而因相關案件牽涉之關係人如共同被告、選任辯護人及證人等甚多，究竟由何人？有何用心？冀圖透過媒體干擾偵查，實難以判斷，請外界勿做無謂之揣測。至於媒體報導，應自負文責。

二、自去年7月1日以來，本署對馬英九先生所涉刑事案件，已簽結160件，不起訴4案，其中較重要者有5案（納莉風災涉廢弛職務案、總統期間涉財產來源不明案、特別費養流浪犬馬小九案、貓空纜車驗收案、東吳大學演講涉洩密案）。足見本署偵辦馬英九先生相關案件，檢察官均係依據法律確信秉公辦理，絕無任何政治立場考量。

三、馬英九先生今日至本署申告案件，本署將依法辦理。

四、馬英九先生長期從事政治活動，應知檢察官偵辦社會矚目案件時，常遭有心人士刻意以不正當手段利用媒體干擾偵查。是以，本署呼籲本案應回歸「證據」，澄清事實，切勿以情緒或民粹性手段，混淆焦點，妨礙偵查步驟，是所至盼。至於本署目前偵辦之案件，仍將按既定步驟進行，不受任何影響。