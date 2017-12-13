黃國昌罷免案投票日 北市勞動局：應給有薪假或加班費

2017-12-13 21:07

〔記者蕭婷方／台北報導〕12月16日（週六）是中央選舉委員會指定新北市第十二選區立委黃國昌罷免案投票日，台北市勞動局今晚發新聞稿申明立場，投票日當天依規定凡適用勞動基準法事業單位的勞工，於公職人員選舉罷免投票日具有投票權者，當日予以放假投票，且工資應照給。

勞動局說明，「具投票權且該日原屬工作日」的勞工，應予以放假；原毋須出勤者，不另給假給薪；雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應加給該工作時間的工資，且應不妨礙其投票。

勞動局更清楚說明「放假」定義，指勞工應自午前零時至午後12時連續24小時休息。