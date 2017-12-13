公投等於民主？梁文傑：公投與民主或人民做主其實不大相關

2017-12-13 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（12）天完成公投法的修正，大幅降低公投的成案與通過門檻。對此，總統府、民進黨中央都強調是還權於民，但曾參與公投法研議的新北市議員梁文傑舉出美國、日本、韓國都沒有全國性公投的例子，指出公投與民主或人民作主其實不大相關。

梁文傑當年曾以民進黨政策會副執行長身分，參與公投法研議，今（13）日上午他在臉書的個人粉絲專頁上發文表示，該部公投法是當年他與內政部、立法院黨團共同協商出來的，當年的氛圍將公投視為禁忌，中國更把公投視為獨派人士的陰謀，因此只要通過就是勝利，並沒有在門檻上多做考慮。

梁文傑進一步表示，其實除了美國加州與瑞士之外，一般民主國家並沒有在使用公投法。梁文傑指出，英國就沒有公投法，美國的公投只限地方事務，從來沒有辦過全面性公投，日本與韓國也都沒有，因此公投與民主或人民做主其實不太相關。

梁文傑也進一步指出，「自由之家」（Freedom House）等國際組織對民主自由評鑑的標準中，向來沒有公投這一項。

梁文傑在最後說：「這部法改了就改了，但對於現在百廢待舉的台灣來說，恐怕也不具什麼特別重大的意義。人民投票選總統要的是領導人給出明確方向，劍及履及，這才是最重要的。」