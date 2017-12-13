日版「台灣關係法」 日議員：兩三年內或有進展

2017-12-13 19:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本眾議員鈴木馨祐今天出席「台美日三邊安全對話研討會」，會中主動提到自民黨內部友台小組正在研議日本版的「台灣關係法」。鈴木馨祐說明，日本國內仍在研議該法案可能可以納入哪些具體項目，但受限於和平憲法規範，預計不會納入安全保障或軍售等內容。至於可能推動的具體時程，「兩三年內或許可能有些進展」。

自民黨「促進日台經濟文化交流青年議員之會」於2014年時曾推動「日本版台灣關係法」，日本首相安倍晉三胞弟岸信夫也在2015年時證實此事並強調台灣、美國與日本需要密切合作，以確保區域和平穩定發展。鈴木馨祐今天出席「台美日三邊安全對話研討會」中的台美日國會議員對話場次，民進黨立委羅致政在發言時提及台美日交流中有許多門檻是美國與日本加予自身的限制，鈴木馨祐於問答階段則主動提及日版「台灣關係法」一事。

鈴木馨祐說，台灣、日本和美國需要共同分享偵監中國的情報，資訊上的實質交流尤其重要，加上安倍政權較親台，於是他們正在思考如何合作是可行的形式。岸信夫多年前曾提出日本版「台灣關係法」的構想，目前自民黨內的友台小組已正式啟動對於日版「台灣關係法」的討論，希望在何者可行、可能與何者不可行之間畫出一條線，黨內完成內容之後才會提案，進而啟動官方程序。

鈴木馨祐說，台灣是日本最重要盟友之一，但日本與台灣沒有正式邦交，關於官方、外交或國家地位等問題需要非常低調且不張揚，這應是雙方共同前提。日本樂見美國售予台灣武器，讓台灣維持足夠防衛能力，但而受制於日本和平憲法，日方不可能賣武器到台灣，預計日版「台灣關係法」也不會納入軍售相關內容。

鈴木馨祐補充，美國的「台灣關係法」是在剛改變關係時推出，但未來若有日本版，並不會牽涉邦交關係的改變。鈴木馨祐坦言「這真的是很困難的工作」，特別現階段日本與中國及台灣都希望維持緊密關係，「或許兩三年內會有些進展」，但目前仍是意見收集階段。

日本防衛研究所區域研究部中國研究室室長門間理良則在研討會中提出多項中國與台灣的軍事實力差距，並指出中國會否動用武力統一台灣是很大的問題，而在此情形下，美國會否背棄台灣也是關鍵。門間理良說，他現在的答案是「不會」，因為如果美國政府背棄台灣，美國就不能維持在南太平洋地區的影響力，並不符合美國利益。