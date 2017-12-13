民進黨「青綠世代」談勞基法修法 去年版本「較保障勞工」

2017-12-13 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修法近期引發不少爭議，雖然行政院方面強調修法是因去年的修正案不夠有彈性，但由民進黨「青綠世代」跨派系結盟組成的「新創政治連線」中，有成員認為，「去年底的版本對勞工比較有保障」，也有人認為應修法降低工會組成的門檻，並加強勞檢的動能，再三違規的雇主也應比照日本採刑事處罰。

《上報》報導，「新創政治連線」由民進黨內首次投入地方議員初選的青綠世代組成，包括英系的張志豪（新北市中和）、吳沛憶（台北市中正萬華）；新潮流系的黃守達（台中市中西區）、戴瑋姍（新北市板橋）、賴稟豐（新竹市北區）、林德宇（台中市霧峰大里）；以及謝系立委趙天麟子弟兵林智鴻（高雄市鳳山）、張以理（高雄市三民區），一共8人。

針對《勞基法》修法爭議，這些青綠世代參選人都表示「修法有必要」、「第一線的確聽到需求」，但是否支持「四大彈性」的修法細節則不願多談、表態。不過，在修法過程上，有不只一名成員直言，執政黨溝通不足、太匆促，其中就包含民進黨前青年部主任黃守達，他認為，相較於目前的修法版本，去年底的一例一休版本對勞工比較有保障，且當初民進黨也對一例一休花了很多心力辯護，因此，他比較傾向讓剛上路的一例一休「多一點時間」，而不是倉促修法，直言執政黨在這次的修法上應該「有更好的選項」。

黃守達也批評，民進黨自詡為最會溝通的政府，但這次修法明顯「缺乏與青年世代溝通的能力」，儘管基層產業有修法的需求，但「年輕人的聲音也不是無理取鬧」。

曾任民進黨發言人的吳沛憶則主張《勞基法》應「刑罰化」，針對再三違規的雇主，除了罰金，也應比照日本採刑事處罰，她也主張應修法降低工會組成的門檻，並加強勞檢的動能。她也提到，企業需要彈性排班的需求是真實的，但整個青年世代的憤怒也是真實的，她認同下一階段《勞基法》應全面翻修，「世代差異是存在的，應該把不同需求都考量進去。」

曾任民進黨立委吳思瑤助理的戴瑋姍則說，對於法案最後採包裹表決送出委員會，遭勞團批粗暴，她也「不樂見這樣的狀況，沒想到會通過得那麼迅速！」不過在基層掃街時，也確實聽到對一例一休的抱怨，身為議員參選人，她能做的就是希望進入議會能要求中央建置更多勞檢員、加強勞檢落實。