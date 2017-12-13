新南向辦公室年底熄燈 總統府：政院小組繼續推動落實

2017-12-13 19:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府發言人黃重諺今日表示，鑑於新南向政策已從任務規劃階段進入全面推動階段，行政院相關部會的政策也逐漸展現成效，總統府新南向辦公室的階段目標比預期更早完成，經報請總統核示，該辦公室自明年起解除任務編組。而基於新南向政策的重要性仍與日俱增，未來總統仍將透過國家安全會議的「經貿戰略會談」，持續掌握新南向政策的方針與策略研議，並由「行政院新南向政策推動專案小組」繼續推動落實相關工作，行政院經貿談判辦公室主責協調。

黃重諺指出，為了落實推動新南向政策理念，促冀區域發展交流與合作，提升國家經濟產業格局與多元化，總統府在去年依據「總統府新南向政策辦公室設置要點」成立新南向政策辦公室此一任務編組，負責新南向政策相關策略與任務方向的初期規畫，適時提供總統諮詢和建議。去年8月，在總統召開「第一次對外經貿戰略會談」，通過新南向政策決策與執行機制後，新南向辦公室即與國安會、行政院與各部會形成完整而綿密的決策與執行機制，各部門彼此密切協作。

黃重諺說，新南向政策推動一年多來，在對象國家設置投資窗口、擴大人才交流、觀光客與貿易額大幅增加、簽訂台菲投資保障協定等，在各面向上皆已展現具體成效，廣受相關國家的重視與肯定。

他強調，鑑於新南向辦公室任務編組的階段目標較預期更早完成，而後續政策推動階段，包括對外經貿、外交、兩岸等各層面的執行工作，也將由行政院透過經貿談判辦公室繼續協調各部會落實推動，已完成任務目標的總統府新南向辦公室將運作到今年底為止，除了相關人員與資料配合機制調整外，原先在8月間送請國會審查的總統府107年度預算，將配合任務編組的解編，主動提請立法院刪除相關歲出預算約新台幣73萬餘元，以撙節公帑。