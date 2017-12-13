空軍107桌曆「飛越台灣」 一睹各型戰機英姿

空軍F-16、IDF和幻象等3型主力戰機彩繪機在高雄港上空編隊飛行畫面首度公開。（中央社）

2017-12-13 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍機近來頻頻跨出第一島鏈演訓，我國空軍今（13）日公布107年國防文宣桌曆，內有各型戰機飛越台灣各地的空拍畫面，展現空軍保家衛國決心。

《中央社》援引空軍司令部新聞稿指出，空軍107年度桌曆以「飛越台灣，守護家園」為設計主題，藉由空拍各種戰機俯瞰台灣的畫面，傳達空軍守衛國家的信心和決心。除了F-16、IDF和幻象等主力戰機各自飛行景象，這3型戰機彩繪機在高雄港上空編隊飛行畫面也首度公開。

桌曆也收錄了AT-3雷虎特技小組、C-130運輸機與T-34教練機飛越台灣各地上空的畫面；3月的主題則是今年4月25日瑞士知名錶廠百年靈的古董客機DC-3降落松山機場，IDF戰機伴飛致敬。今年12月1日剛在屏東基地成軍P-3C型反潛機，其飛越台灣南部海域的畫面，也被桌曆收錄。

此外，「防空飛彈指揮部」今年3月從國防部參謀本部移編給空軍司令部管轄，因此桌曆也收錄了天弓一型防空飛彈與35快砲發射照片。

空軍司令部指出，今年適逢空軍八一四勝利80週年，還是IDF經國號戰機交機25週年、F-16和幻象戰機接機20週年，空軍各型主力戰機接續以嶄新的彩繪面貌粉墨登場。

3月的主題是今年4月25日瑞士知名錶廠百年靈的古董客機DC-3降落松山機場，IDF戰機伴飛致敬。（中央社）