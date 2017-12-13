推倒總統安檢門被控妨害公務 律師郭憲彰獲判無罪

2017-12-13 17:12

首次上稿 16:52

更新時間 17:12

〔記者張文川／台北報導〕62歲律師郭憲彰，去年9月9日赴台北市典華飯店參加台北律師公會舉辦的律師節慶祝活動，總統蔡英文也應邀出席，特勤維安人員在場外放置安檢門，郭男不滿怒嗆「這是狗門，不拆掉我只好弄掉他」，推倒安檢門、推擠維安人員；台北地檢署今年5月依妨害公務罪起訴郭，台北地院認定郭同意接受金屬探測器安檢，但拒絕走安檢門，用意是在表達理念，沒有妨害維安特勤執行公務的故意，今判郭憲彰無罪。可上訴。

郭憲彰被起訴後受訪指出，律師節活動的主角是律師，讓律師走安檢門猶如「鑽狗洞，非常不禮貌」，「主其事者以邀請達官顯要到場為榮，做為未來晉升之階，把律師尊嚴踩在腳底下出賣」。

庭訊時，郭憲彰承認推倒安檢門，但強調若是去個別公務機關，他當然會配合，但當天是律師節的慶祝活動，律師是主人，總統只是公會邀請的來賓，不應為了來賓而對主人進行安檢。

檢方認為郭憲彰以強暴脅迫的方式推倒安檢門，構成妨害公務罪，將他起訴，考量郭是為了表達對公會和安檢門的不滿，建請法官從輕量刑。

法官審理後認定，郭憲彰長年主張反對在律師節的活動上對律師進行安檢，會前就以書面向公會抗議，且不排除到場抗爭，北律派人和郭溝通，並告知國安局此狀況，希望不要在現場逮捕律師，特勤人員應已事先掌握情資。

安檢門被推倒後，公會理事尤伯祥在現場協商溝通，達成改用人工手持金屬探測器的折衷方案，郭也同意受測；法官因此認定，郭推倒安檢門是為了表達理念，並非故意妨害維安執勤，沒有妨害公務犯意，判郭無罪。