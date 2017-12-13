馬英九告北檢洩密 要求移轉管轄

馬英九告北檢檢察長洩密 將聲請偵查移轉管轄。（記者錢利忠攝）

2017-12-13 16:44

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕針對媒體報導前總統馬英九涉主導中視交易等三中交易案，涉圖利中視買家4.8億元，馬英九今天下午3點多，突然現身台北地檢署，並以告發人身分告發北檢檢察長邢泰釗，以及負責偵訊他的主任檢察官王鑫健洩密；稍早馬結束應訊，陸續前往高等檢察署、最高檢察署提出告發，強調北檢調查此案已不適任，將向上級法院聲請移轉管轄。

馬英九訊後表示，今告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密，實在是忍無可忍，從北檢重啟偵辦三中案以來，一直有各種扭曲事實的錯誤傳聞，他基於尊重司法一直隱忍不發；直到上月29日，他到北檢偵訊14.5小時，各種違背事實、離譜誇張的偵查細節，不斷被少數媒體報導，而這些媒體得到的所謂獨家消息都是片斷的，不真實的。

馬英九強調，這樣的洩密，是洩露不實的機密，選擇性的洩漏對被告不利的資訊，有些部分他們合理懷疑是檢方洩密，例如查扣上百片光碟，張哲琛的供詞等，除了檢察官外，誰會知道這些內容呢？為何檢察官可以公然違反偵查不公開原則洩密呢？這些內容很多顯然是檢察官自行延伸，或者斷章取意扭曲出來的，今天《鏡周刊》就是一例，報導提到「那就回饋給他」這句話，「我像是會說這句話的人嗎？」

馬英九指出，他從來沒有指示回饋、圖利任何人或任何單位，所有他參與過的會議，所有買賣均依法行事，不可有違反暴利之情事，但北檢一再洩漏不實且扭曲的偵查細節，對比北檢起訴他洩密案時振振有詞，他覺得實在很可笑，他的發言人上週已要求北檢對外公開聲名，但遲至今日，北檢皆未正面回應。

馬英九強調，這樣的辦案方式，已違反刑事訴訟法規定的公平辦案原則，也就是對於被告有利、不利的事項都要注意，這樣下去怎麼可能公平公正的辦案？他們認為，北檢以及偵辦本案的檢察官已經不適任繼續調查本案，將向上級法院聲請移轉管轄，希望檢察總長可以發揮檢察一體的職權，公平辦案。

相關新聞

三中案突破！週刊爆500萬禮盒照、馬被偷錄關鍵一句話