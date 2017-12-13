水利會改制公務機關 蔡英文：無關綁樁及選舉

2017-12-13 16:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院提出「農田水利會組織通則修正草案」，將農田水利會改制公務機關，現任會長則延任至2020年9月底，草案預計於本週五（15日）立法院院會決定是否付委審查。民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會中裁示指出，國家是大家的，農業水資源是全民資源，把全民資源管理提升到公務機關位階，是政府向人民負責任的作法，這不是綁樁也無關政黨考量。

民進黨中常委、桃園農田水利會長黃金春今天委請民進黨秘書長洪耀福發表聲明，針對農田水利會明年延選及改制為公務機關一案發言提案，力促立法院黨籍委員全力支持，讓行政院版本盡速付委審查，以免外界諸多雜音而引致各種謠言，徒然造成社會無謂紛擾，並商請民進黨立委黃偉哲盡速撤回其提案。

黃偉哲日前建議，維持第5屆會長及會務委員直選如期辦理，待未來有充分溝通討論後，妥善規劃相關完整配套之改革方案再來修法。立院民進黨團總召柯建銘中常會中表示，黃偉哲並沒有提案。

民進黨發言人吳思瑤會後轉述，蔡英文會中裁示，農田水利會公務機關化，是要藉著農田水利會轉型、位階提升，透過國家統籌，提升農業水資源效益，因應氣候變遷的水資源管理需期，也讓工作人員有更好權益保障，讓他們充分發揮專業。

黃金春受訪則表示，他支持延任，但是否要改制為公務機關「再討論」。