金管會遇到花媽就下跪？ 李瑞倉回嗆：胡說八道

前金管會主委李瑞倉表示，花媽絕對沒有向金管會干預或插手金融機構之經營（資料照，記者王孟倫攝）

2017-12-13 16:03

〔記者王孟倫／台北報導〕立委曾銘宗今天在立法院爆料，接獲署名金管會基層員工檢舉函，內容指稱在李瑞倉擔任主委任內，只要一接到高雄市或高雄銀行高層電話，馬上就買單，質疑「金管會遇到花媽（陳菊）就下跪求饒」。不過，被點名的李瑞倉回應，在他任內，從未接到陳菊市長一通電話，檢舉函的內容是一派胡言且毫無邏輯。

金管會主委顧立雄今天赴立院備詢，曾銘宗表示，他接到一封檢舉函，署名「金管會的小小公務員」，標題為「好大的高雄銀行！連我們金管會都怕它」。

該檢舉函指稱，高雄銀行近來弊端叢生，導致壞帳一堆，原因是綠營大老－花媽掌握的銀行，不管發生多大金融舞弊，金管會也不敢怎樣，更舉出兩個案例：第一，今年8月金管會對高雄銀金融檢查（當時主委是李瑞倉），明明查出一大堆授信缺失，但高雄銀的老闆卻一直打電話來施壓，叫我們要大事化小、小事化無。

第二是高雄銀今年要申設保險代理部，因為去年發生行員冒貸舞弊重大違規，本來無法申設，但「高雄銀行的老闆一通電話打給李瑞倉」，馬上就交代我們要給予通融。

「完全胡扯一通，與事實不符！」李瑞倉表示，從我當高雄市政府財政局長、高雄銀董事長以來，差不多五年多時間，花媽從來就沒有干預過任何授信個案，人事案也一樣；至於當時的高雄銀行董事長，也從未為了公務打電話給我，「我可以用人做擔保」。

李瑞倉更強調，只要仔細看檢舉函內容與文字，就能看穿這是假冒的，因為，金管會的基層員工不會也沒理由用這種高度政治性言語，況且，自己都已經離職，「為何現任員工需要檢舉離職首長，很不合邏輯」，我認為，這是假基層職員的檢舉。