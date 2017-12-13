放款慶富被指統統有問題？ 高銀提4點說明澄清

2017-12-13 15:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立委黃國昌今再次質疑「高雄銀行對慶富放款統統有問題」，高銀下午再次澄清強調，慶富授信皆在相關規定及風險管控下辦理，立委所說「統統有問題並非事實」，高銀也做出4點說明。

聲明全文：

一、本行103年12月4日核准慶富造船短期周轉金3億元，徵有2筆土地十足擔保。該公司於103年12年17日動撥，本行營業單位依規辦理貸款資金用途查核時，發現該筆資金流向慶洋投資，經詢問，借戶表示，該筆資金確實用於增資，因該公司未依當時申請資金用途使用，本行即洽借戶，該筆借款改由資金使用主體慶洋投資公司申貸，於104年3月12日核准，並將慶富造船103年12月4日核准的3億元收回。

二、本行104年3月12日核貸慶洋投資中期性放款8.3億，其中3億元是更正前述慶富造船公司資金用途之額度改貸，5.3億元是借新還舊及縮減慶富造船公司額度，總共8.3億元並以兩筆土地做擔保；核貸慶洋投資8.3億元同時並收回慶富造船公司週轉金5.3億元額度，另3億元係將104年1月22日貸放慶洋投資短期放款轉為中期放款，本項調整是為符合慶洋投資對慶富造船之增資款為中長期用途之合理性考量，對集團整體而言授信額度並未增加。

三、慶洋投資本業是投資，投資屬於正常業務，銀行借貸給投資公司去投資，不僅合法、也是業界慣例，其他銀行對於企業客戶也有如此做法，絕非只有高銀一家銀行這麼做，也絕非本行獨厚慶富一個客戶。

四、本行對整個慶富集團授信總額並未增加，因對慶洋投資授信同時，也收回慶富造船5.3億的貸款。根據本行內部風險管控評估，對於慶富集團包含旗下子公司無擔保信貸最多為淨值之13％、總貸款（含無擔保及有擔保）最多為淨值之30％，較銀行法規定對於關係企業法定放貸上限：無擔保信貸不能超過銀行淨值的15％、總貸款（含無擔保及有擔保）不能超過銀行淨值的40％更加嚴謹。

本行自民國81年便與慶富集團有授信往來，是長期的授信關係，而103年以來之相關授信，係依據當時所取得之借、保戶之財、業務狀況，就一般商業銀行所為之徵、授信評估，並基於103年10月23日慶富造船已取得國家大型標案國艦國造獵雷艦之信任。

在慶富出事後，以如今之條件來看待過去正常的授信業務，絕非公正客觀。

高銀再次澄清，慶富集團授信皆在相關規定及風險管控下辦理，黃國昌所說「統統有問題」，並非事實。