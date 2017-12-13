陳水扁簽書會人氣高 陳菊：歷史會給他公平論斷

阿扁在給陳菊的簽名書中這樣寫，「勞工的最佳保姆、港都的最佳舵手」。（記者王榮祥攝）

2017-12-13 15:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁照片集簽書會今在高雄市立圖書總館舉行，吸引大批支持者參與，場外有扁迷高喊「阿扁加油！阿扁無罪！」，場內也有人大喊「特赦阿扁！」，阿扁則頻頻以笑容回應，看得出來心情很好。

陳致中代父親指出，感謝國史館協助，從12萬餘張照片裡挑選出8百多張集結成冊，他認為這不只是1本書，更是那個世代、大家一起打拚的紀錄。

第一位拿到阿扁簽名書的高雄市長陳菊強調，阿扁在台灣最艱難的時刻擔任總統，帶領台灣進行許多改革，例如對勞工更有保障的勞退新制等政策，她相信台灣歷史會給予阿扁公平的論斷﹔阿扁則在給陳菊的簽名書中寫著，「勞工的最佳保姆、港都的最佳舵手」。

簽書會由財團法人凱達格蘭基金會主辦，國史館、高市文化局、高市圖書總館協辦，下午兩點在市圖總館B1小劇場舉行；高雄市長陳菊、立委許智傑、議長康裕成與副議長蔡昌達、市議員蕭永達與鄭新助均到場致意。

簽書會從下午1點半開始發放號碼牌，規劃260個名額，有書者優先進場，126位帶書前來的民眾陸續進場後，再發牌給沒帶書的扁迷﹔家住台中的陳姓扁迷上午9點半就帶著書到場排隊，沒有書的鍾姓盲友則是6點半從雲林搭火車到高雄，就是要支持阿扁。

陳水扁在下午1點45分許，由看護陪同搭計程車到達高市圖總館，一下車就受到大批支持者熱情迎接，扁迷高喊「阿扁加油！阿扁無罪！」，陳水扁由陳致中攙扶，慢慢走進會場，沿途頻頻以微笑回應支持者。

場外有人喊「阿扁無罪！」，簽書會場也有人高喊「特赦阿扁！」，陳水扁則遵守不上台、不演講、不談政治、不接受採訪的「四不」規定，在座位上逐一替每位支持者簽書﹔阿扁心情很好，拿到簽名書的民眾更是開心得不得了。