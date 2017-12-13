挺同反同戰線延長？護家盟籲投下「罷昌」同意票

2017-12-13 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕罷免黃國昌案將在16日登場，護家盟今天召開記者會，呼籲選區民眾出門投下罷昌同意票。

根據《蘋果日報》報導，護家盟秘書長張守一表示，黃國昌罔顧選區人民意志，強推同婚，違背選民託付，已失去代議資格，「支持罷昌活動就是伸張人民正義與力量的發揮」。

張守一強調，未來同婚立法必須獲得選區選民普遍認同，任何立委強推，都將發動罷免。

此外，有周刊報導，因黃國昌支持同婚的立場，目前已有佛、道、基督教長老會等7位宗教界大老站出來，呼籲選民投票「罷昌」。