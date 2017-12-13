農田水利會修正草案擬闖關 吳敦義：要有夜宿立院準備

國民黨主席吳敦義今在中常會上表示，對於蔡政府巧取豪奪水利會資產的作法全力反對。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-13 15:18

〔記者施曉光／台北報導〕立法院民進黨團打算本週五要讓改制農田水利會的「農田水利會組織通則修正草案」順利付委，國民黨主席吳敦義今在中常會上表示，對於蔡政府這種巧取豪奪水利會資產的作法，當然要全力反對，並當場下令立法院國民黨團當天必須堅持反對立場，「甚至要有夜宿立法院的準備」，組發會則必須與水利會保持密切聯繫，號召基層發聲反對，以表達該黨維護水利會權益的決心。

國民黨中常會今日安排台灣農田水利會聯合會會長、中常委林文瑞報告「農田水利會不應改制為公務機關」，吳敦義在聽完報告後表示，本案11月24日被立法院決議退回程序委員會後，民進黨團本週五將再度提案，這種蠻橫漠視民意的作法，國民黨不茍同、也不姑息。

吳敦義痛批蔡英文總統，不但執政失能，還想把全國17個水利會，總共3000億資產收歸國有，讓基層水利會會員權利與財產化為烏有。

林文瑞則表示，民進黨推動農田水利會改制背後的真相就是想要一舉消滅國民黨在農田水利會長期具多數優勢的情況，但這對國民黨是危機，也是契機，只要國民黨把訊息傳達各地農民組織會員，當農民群起不滿，就是政權終結的時候。