獵雷艦下一步何去何從？軍方仍需半年評估

國防部今天宣布解除慶富的獵雷艦採購案契約，但尚未建造完的獵雷艦該如何處理，軍方官員表示，仍須經過半年的評估。（資料照）

2017-12-13 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今天宣布解除慶富的獵雷艦採購案契約，至於後續該採用何種方式處理，才能把損害降到最低，尚未建完的獵雷艦何去何從，軍方官員表示，還需要半年的時間來評估。

根據《中央社》報導，針對尚未建完的獵雷艦，海軍的手中尚有「其他廠商承接」、「重新招標」和「撤案」3個方案，但若改由其他廠商承接獵雷艦建造，當初由慶富和協力廠商美商洛馬和義大利製造商INTERMARINE所簽訂的輸出許可便會遭撤銷且失效不能沿用，要重新談判，代表他廠續建有很大困難。

至於剩下的「重新招標」和「撤案」兩個選項，軍方官員表示，無論採取哪個方案，大約都需要半年時間評估；以重新招標為例，光相關採購作業法定程序，作業期程就要耗時1年，後期獵雷艦建案期程也會受影響；而若是走到撤案，海軍將停建新型獵雷艦，也必須對外界說明撤案理由及需求。

由於國防部107年預算案中仍編列有獵雷艦案第四期下水款達新台幣35億元，包括裝備款與作業款，海軍今天和慶富解約，按法規除必要訴訟費用與技服費用必須留下，其他將繳回國庫。