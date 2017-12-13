白宮前幕僚長：台灣是印太地區自由民主典範

2017-12-13 13:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣官員近日數次明言有意願加入美國與日本的「自由且開放的印度太平洋戰略」。白宮前幕僚長蒲博思（Reince Priebus）現正訪台，今天對於台灣在亞洲地區角色一事發表看法，蒲博思說，台灣是「捍衛自由的鬥士」，也是整個印太地區自由與民主的典範。

蒲博思應邀訪台，今出席台美日3國智庫合辦的第7屆「台美日三邊安全對話研討會」，並在會中發表專題演講。蒲博思會前受訪時回答媒體提問，對於台灣在亞洲地區角色一事發表個人看法，他強調他作為他自己發言「支持台灣」。蒲博思說，台灣是「捍衛自由的鬥士」，也是整個印太地區自由與民主的典範。

美國與日本相繼唱和「印太戰略」，蒲博思說明，台灣在印太區域一直扮演重要角色，而台灣順其自然地讓「民主」在土地上萌芽發展、至今所完成的成就，正是印太政策的範例。對於美台關係與區域情勢，蒲博思說，若觀察美國總統川普處理亞洲議題，他認為他做得很棒（masterful），例如與日相安倍與中國國家主席習近平都維持緊密關係，也曾和台灣的總統通過電話。

而目前美國面對的巨大挑戰是北韓，我們可以持續觀察美國如何與中國合作對北韓施加壓力，「川普做法是正確的」。他認為川普謹慎地在各方面維持平衡，川普曾多次提及的中國貿易逆差問題，因北韓問題稍有遲延，但仍在其談判議程裡。蒲博思說，川普在複雜的政治情勢中維持了很好的平衡工作，而他也認為川普將會繼續這樣適切的平衡，且美台關係以「台灣關係法」與「六項保證」為基礎，對台灣一直有承諾，「顯然承諾未來還會持續」。

至於川普甫簽署國防授權法案，台美軍事交流可望強化，蒲博思說，法案大部分的內容對台灣民眾是正面的，展現國會的支持，「但掌舵手不需國會告訴他需要在哪裡停船」，因為相關內容是美國總統權責，取決於總統決定。

對於中國駐美公使李克新說「美國軍艦抵台之日就是中國武統台灣之日」，蒲博思則不表認同，蒲博思認為「說出那些評論的中國人應該更克制些」，也該把台灣視為自由、民主的象徵，而不是要藉機攻打台灣。

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