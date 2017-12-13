外傳挺周錫瑋辭朱立倫副手 李四川：隨時可以走人

李四川（右）重申不可能與老長官周錫瑋（左）競逐，參選新北市長也不在他的人生規劃裡頭。。（資料照。記者何玉華攝）

2017-12-13 12:54

〔記者曾德峰／綜合報導〕外傳新北市副市長李四川將支持老長官前台北縣長周錫瑋參選新北市長，日前已向市長朱立倫提出辭呈，李四川今天坦承，面對老長官周錫瑋與老同事侯友宜角逐新北市長黨內初選，確實有為難之處，他想幫誰也都不對，不過，他澄清未向朱市長提出辭呈，而是考量市府諸多一級機關首長升遷問題，曾向朱市長提出他隨時都可以退，好安排市府人事。

不可能與老長官競逐新北市長

李四川說，去年他就知道前台北縣長周錫瑋將捲土重來，競選新北市長；對於外傳他人氣旺，是國民黨基層支持參選新北市長人選之一，他再重申不可能與老長官周錫瑋競逐，強調參選新北市長也不在他的人生規劃裡頭，感謝各界對他的愛戴，目前他只想做好份內的工作，等到退休後，回到故鄉小琉球養老開民宿。

為讓市長安排市府人事 隨時可退

至於企業界近來盛傳他支持周錫瑋競選新北市長提辭呈一事，李四川解釋，當初回到新北擔任副市長一職，就已經向朱市長說明，他要留10年還能跑能動的時候給自己，另外，考量朱市府許多一級機關首長任職6、7年，也曾向朱市長提過，如果為了安排首長升遷，他隨時可以退，好讓市長妥適安排市府高層人事。

面對周、侯之爭尷尬也為難

未來一旦面對周錫瑋與侯友宜角逐國民黨內新北市長初選局面，李四川尷尬地說，要幫誰都不是，也確實很為難，不過，他也強調，熟識他的人都知道，在任公職的一天，就不可能動用相關資源替誰輔選，他也祝福未來初選脫穎而出的人選，期盼他能幫國民黨守住新北的政權。