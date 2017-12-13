明年市長選舉 台灣指標：台南黃偉哲居首、高雄陳其邁領先

立委黃偉哲。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-13 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕距離明年大選還有一段時日，有意角逐地方首長大位者都已開始佈局。最新民調顯示，台南市長選舉9位可能的候選人中，支持度最高的是立委黃偉哲，高雄市則是立委陳其邁遙遙領先。

《風傳媒》報導，台灣指標民調顯示，明年台南市長選舉9位可能的候選人中，立委黃偉哲以24.5%居首，其次為立委陳亭妃的16.3%、立委王定宇的11.3%。若從政治傾向來看，泛綠群眾支持度最高為黃偉哲的29.2%，其次是陳亭妃20.9%、王定宇的18.5%。泛藍群眾支持度最高是黃偉哲的27.7%，其次為陳亭妃10.4%、台南市警局前局長陳子敬8.3%排第三，中立選民中仍以黃偉哲居首，支持度達20.4%。

報導指出，至於高雄市長部分，可能候選人中支持度最高為立委陳其邁的26%，其次為立委趙天麟的8.9%、立委林岱樺的8.4%。若從政治傾向來看，泛綠選民中陳其邁支持度達46.2%，其次為立委劉世芳的11%，再次為趙天麟的8.2%。泛藍選民中，韓國瑜支持度最高，達28.2%，其次為趙天麟的14.6%，第三為陳其邁的10.2%，中立選民中，陳其邁的17.3%支持度為最高。

報導表示，台南部分，調查時間為12月1日至6日，範圍是台南市37個行政區，對象為年滿20歲的民眾，共完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。該民調高雄部分，調查時間為12月1日至6日，範圍是高雄市38個行政區，對象為年滿20歲的民眾，共完訪1068人，同樣在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。