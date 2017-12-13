川普簽署NDAA 立委：台美軍事交流獲支持

2017-12-13 12:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國「2018年美國國防授權法案（NDAA）」經美國總統簽署生效，可望強化台美軍事交流，並評估美台海軍艦艇互訪的可行性。民進黨立委羅致政今天表示，該法案生效證明提升台美軍事交流在美國獲得跨黨派與行政立法部門的支持，未來就看行政如何落實法案；國民黨立委江啟臣則說，美艦泊台內容只是國會參考意見，簽署是因不具約束性，且可以成為美國與北京之間談判的籌碼。

經美國參、眾兩院整合後的「2018年國防授權法案版本」，美國總統川普於美東時間12日中午在白宮簽署生效，美國未來可望強化美台軍事交流，讓台灣維持足夠的自我防禦能力，並考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適宜性與可行性。

軍艦靠港一事，因中國駐美公使李克新上週公開表示，相關條文違反中美建交基本精神，若美國軍艦抵達台灣，將啟動中國的「反分裂法」武力統一台灣，引發熱議。

羅致政與江啟臣今天出席「台美日三邊安全對話研討會」時，分別對此表示意見。羅致政說，法案簽署代表李克新放話沒有用、甚至造成反效果，台美關係雖不易一步到位，但至少是緩慢的提升，且NDAA一路通過參眾兩院到白宮簽署生效，證明提升台美軍事交流，獲得美國跨黨派及行政立法的支持，未來端看行政部門如何落實。

江啟臣則說，川普簽署法案和中國大陸駐美公使出來講話，「感覺像相互叫陣」，台灣角色陷入微妙地步，究竟對台灣有利與否，也不能排除如此政治動作會牽動更嚴重的軍機繞台挑釁，國安單位應審慎考量。

而軍艦靠港是否會使兩岸發生軍事衝突？羅致政說，目前還是假設性議題，但台灣戰略地位本就重要，要根據國家利益發揮自己角色，不代表就會成為籌碼；而兩岸若有任何軍事衝突或緊張升級，原因不在台灣或美國，而是中國一系列不友善的軍事動作。

江啟臣則強調，不希望台美之間任何進一步的合作交流，造成兩岸關係緊張，美中台三邊應共同營造和平、緩和氣氛，最終對區域和平與兩岸和平都有幫助。而美艦泊台部分是國會提出的參考意見，並沒有強制性，川普會直接簽下去，可能因為簽了反正也沒約束性，也可能成為美國與北京之間談判可運用的手段。