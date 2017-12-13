罵台電又要補助 藍綠立委互嗆加碼公布年限

立法院經委會今審查台電明年度預算，國民黨立委陳超明要求台電公布近3年補助細項，綠委蘇震清（圖）則嗆要加碼年限、公布近10年資訊。（記者林菁樺攝）

2017-12-13 12:18

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院經委會今審查台電明年度預算，國民黨立委陳超明不滿，媒體報導藍委顏寬恆、江啟臣、盧秀燕等人因選戰大打空汙牌，另一方面卻又向台電申請補助，有政治操弄意味，陳打斷預算審查，臨時提案要求台電要公布前3年相關資料，不過綠委蘇震清則嗆要加碼年限、公布前10年資訊。

陳超明指出，申請項目多為公益及地方活動，陳批，敦親睦鄰工作卻被指為與監督空汙有對價關係，有政治操弄之嫌，臨時提案要求台電公司，應立即將3年內立委協助申請及地方政府申請的補助項目、補助對象、金額等資料於3日內公開，以利接受社會監督檢視。

不過，民進黨蘇震清不滿提案，只要求公布近3年資料，直呼台電不是一天造成的，加碼要求公布前10年資料，陳超明則反嗆，乾脆公布到阿扁執政時期算了，朝野立委互不相讓，都想揭露彼此補助款項。

最終提案通過，台電每3個月滾動式公布並公開近10年資料；事實上台電官網已有揭露至民國91年的促進電力開發協助金核定案件、捐助、會費、委託調查研究公布事項，但補助僅公開社團名稱、單位等，但並未公開接受補助的立委名稱。