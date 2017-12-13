公民團體發起台中十大烏龍預算票選 13日開跑

大台中市政監督聯盟發起十大烏龍預算票選活動。（記者張菁雅攝）

2017-12-13 12:13

〔記者張菁雅／台中報導〕由大台中市政監督聯盟舉辦的「台中市十大烏龍預算」網路票選活動今天開跑，中督盟篩選出17項「烏龍預算」，邀請市民票選，並在18日公布投票結果。

中督盟表示，台中市政府送出的107年總預算高達1924億元，創下台中史上最高紀錄，歲入歲出短差198億元全數舉債，至明年底每位市民平均負債將再增加7000元，邁入4萬元大關，由於台中市議會下週開始審查總預算，中督盟呼籲市民透過網路票選表達心聲，並要求市議會確實監督，看緊人民荷包。

中督盟共同發起人傅東森指出，這次列舉的烏龍預算名單包括三大類，包括觀感不佳、浮濫編列、選舉綁樁與「畢業旅行」，其中有「畢業旅行」國外旅費爆增494萬元、左手種樹右手砍樹預算高達7250萬元、「放煙火」的活動預算7000萬元、爭取世界之都預算高達8438萬元、東亞青奧行銷費用1億9600萬元，還有超過1億元的交通、都發、環保3個局的七期大樓辦公室租金、沒媽祖像的大安媽祖園區1.2億元、白海豚館1億元等。

對此，台中市政府指出，預算皆依必要性合法編列，可受民眾公評，市府並無將預算用於競選經費上，而民團所提出的烏龍預算，多數也是烏龍指控，市府肯定民團關心公共事務，但盼能進一步了解政府運作，才能發揮理性監督的正向力量。