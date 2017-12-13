一再傳出檢方消息 馬辦要求北檢調查洩密者

2017-12-13 12:15

〔記者施曉光／台北報導〕繼本報日前報導檢方掌握前總統、前國民黨主席馬英九賤賣黨產的關鍵錄音之後，今日有週刊報導，北檢掌握馬英九賤賣黨產的證據，馬英九辦公室發言人徐巧芯上午回應指出，傳聞絕非事實，馬英九從政30多年來一向清廉自持，奉公守法，絕對禁得起公開檢驗。

徐巧芯指出，馬英九上月29日至北檢接受偵訊14.5個小時，至今謹守「偵查不公開」原則，也未對檢方有任何批評之語，但自從偵訊後，媒體卻一再報導相關案情內容，含沙射影抹黑馬英九，並據此詢問馬英九的回應，宛如檢方辦案，如此明顯違反「偵查不公開」，卻未見檢方有嚴正制止或譴責。

她質疑，為何媒體會有這麼多「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」的報導內容？北檢放任媒體報導案情卻不加以制止，難怪外界會懷疑放話來源就是北檢，意圖營造所謂「馬前總統有罪」的印象以利起訴。

徐巧芯呼籲台北地檢署檢察長邢泰釗，儘速公開說明北檢是否洩密，並以最高標準檢視北檢操守，分案調查洩漏偵查秘密者為何人，比照對馬英九標準起訴洩密者，以杜絕外界質疑。

徐巧芯表示，報導內容宛如小說情節，所謂「馬前總統現聲裁示『那就回饋給他』」，完全不符馬英九的為人，社會大眾也不會相信，而報導中甚至影射馬英九有收受現金禮盒等受賄行為，更是荒誕無稽，令人不齒。

她也呼籲媒體秉持第四權的公正客觀性，勿成為特定政客或檢方的打手，「公道自在人心，多行不義必自斃」。