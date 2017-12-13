顏寬恒向台電申請3000萬？段宜康一句話酸爆

台電內部員工指出，顏寬恒、江啟臣及盧秀燕自2013年至今，每年都向台電申請補助金，至今已獲補助金額3310萬元，其中顏寬恒申請經費佔了9成，高達3170萬。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-13 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕近日大打空污牌、頻頻砲轟台電的國民黨立委顏寬恒、江啟臣及盧秀燕3人，遭爆料在近5年內經常向台電申請社團補助經費，總金額達新台幣3310萬元，其中顏寬恒一人申請的經費就多達3000萬元。民進黨立委段宜康對此在臉書酸說，顏寬恒申請補助的理由，應該是「媽祖神威協助風力發電」。

《風傳媒》報導，有台電員工指出，顏寬恒、江啟臣及盧秀燕等人從2013年至今，每年都向台電申請補助金，總共已獲得3310萬元的補助金，其中顏寬恒以「大甲媽祖國際觀光文化節」的名義，連續5年獲得各600萬元的補助，總金額達到3000萬元，加上其他補助金總共申請了3170萬元。藍委這種行為也讓台電員工不滿地批評，根本是「一邊罵台電，一邊向台電要錢」。

顏寬恒對此指控則表示，該補助辦法是因台電為回饋地方所訂定的，且早就行之多年，所以只要合乎規定都能向台電公司提出申請。對此段宜康酸說，「我覺得呀，顏委員向台電要求補助的理由，應該是『媽祖神威協助風力發電』」。