遭爆申請「台電補助金」 江啟臣怒批有心人士操作

2017-12-13 11:59

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「空污法」修法議題正熱，有報導指國民黨立委顏寬恒、江啟臣及盧秀燕，屢向台電申請社團助經費，且指顏「一手罵台電、一手敲台電」。江啟臣回應，若要公開，就把全院有申請的（立委）資料都攤出來，此事是「有心人士刻意操作」；顏寬恒呼籲媒體勿成「政黨打手」，台電補助怎會是用「敲」的，並要求大家了解立法院副院長蔡其昌「敲」了多少。

江啟臣、盧秀燕及顏寬恒等人近期頻頻監督台中火力發電廠燃煤空污議題，環保團體也預告即將於17日上街頭舉辦「反空污大遊行」。然《風傳媒》報導指稱，3人屢屢向台電申請社團補助經費，總金額高達3310萬元，甚至指出有台電內部員工直言，這無疑是「一手罵台電、一手『敲』台電。」。

江啟臣國會辦公室回應指出，監督空污或代為申請補助，都是民代「反映地方需求」，敦親睦鄰經費是替鄉親爭取並用於市民，經費都是用於市民及公益活動，原就是公開資料，既然要公開，就把全院（所有立委）有申請的都攤出來。

江啟臣回應指出，有問題的是「給睦鄰經費就可逃避減煤，任何減煤訴求都不應該」的傲慢思維。他也表示，政府為阻撓空污遊行無所不用其極，誠心呼籲「老實減煤，面對空污，還人民健康，就是最大的睦鄰」！

他更痛批這事是「有心人士刻意操作」，並強調他們及人民不會上當，勿低估大家的智慧，「請省省吧！」

顏寬恒也回應，立委為鄉親爭取敦親睦鄰經費天經地義，台電依法補助，怎會是用「敲」？若這是「敲」，「請大家先去了解蔡其昌『敲』了多少。」

顏寬恒呼籲，媒體不能變成政黨打手、沒有是非，政府正常補助可以用「敲」的嗎？如此也太藐視蔡政府，「只有政府『敲』人民，哪有我們『敲』政府」；顏接著表示，台電敦鄰補助不是空污護身符，他一定會繼續監督到底。