綠南市長初選激戰 陳亭妃諷問「你正派清廉嗎？」

2017-12-13 11:41

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選日漸白熱化，市長參選人、立委陳亭妃針對對手參選陣營的批評，今天在一場記者會上提出反擊，她以不點名的方式，指有某陣營沈不住氣，提出無謂的批評和抺黑，「是急了嗎？」、「有人自稱正派清廉，你就是正派清廉嗎？」

陳亭妃今天在台南市議會召開「教育市長．十現美景」記者會，提出10項教育政見，並強調她這10年來，為南市爭取了約6億元的教育經費。包括南市多位退休校長、教師及家長、教育團體等教育界人士出席力挺，並肯定陳對教育的努力。

陳亭妃在記者會上對外界的抹黑提出反擊，被認為是針對另一參選人黃偉哲陣營，上週日在安南區後援會成立大會上，對她的公開批評。不過陳亭妃受訪強調，她並非針對特定參選人。

陳亭妃在記者會上表示，希望未來的選戰中，要君子之爭，而非抹黑、口水，有某陣營沈不住氣，提出無謂的批評和抺黑，「是急了嗎？」她相信大家知道為何會這樣。

她反擊說，「有人自稱正派清廉，你就是正派清廉嗎？我相信你必須經得起考驗。」她強調，希望提出對台南有利的政策。而她長期在立法院教育委員會，也希望做出好榜樣，希望帶給下一代清白乾淨的選舉，就是沒有抹黑沒有口水，只有政策。

她說，她週日在南市東區的造勢活動，絕對只有政見沒有口水、沒有抹黑，這是她覺得最驕傲的地方，「我們都沒有時間把政見講清楚，怎麼還會有時間去批評抹黑別人？」、「我相信只有有自信的市長，才能真正帶給台南有好的未來，只有有自信的市長才不會抹黑、評批別人。」

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