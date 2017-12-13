被遺忘的活歷史！于右任百歲兒獲頒績優外交獎章

101歲的台灣前駐宏都拉斯大使于彭獲頒績優外交獎章。（記者曹郁芬攝）

2017-12-13 11:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕「冬天已到了，春天還會遠嗎？」一代書法名家于右任用英國詩人雪萊的詩鼓勵孫女于待燕。這幅墨寶因為于右任的兒子于彭決定捐出18件家傳的收藏，得以在故宮的于右任書法特展中與台灣人相見。

中華民國外交部也因此決定頒贈「績優外交獎章」給曾經擔任過中華民國駐宏都拉斯大使的于彭。在馬里蘭郊區一座老人安養院裡，101歲的于彭穿著西裝，坐在輪椅上接受台灣媒體的拍照訪問，胸前配戴「績優外交獎章」，在安靜的安養院裡引人惻目。

安養院裡佈置著色彩繽紛的耶誕樹，這個獎章似乎是台灣送給于彭的一個耶誕節禮物。但是于彭今天身體狀態不是太好，對於媒體詢問得獎是否高興？他只是答非所問地說：「我都很習慣了」。勉強撐了幾句話，照完相就由私人秘書送回房休息，換成他的兒子于建中和媳婦鄭麗波和媒體應對。

于彭願意把珍貴的家藏捐贈給故宮，台灣政府原本想藉著頒贈獎章表達謝意，不過卻讓老人家頗受折騰。駐美代表處11月21日就已派出駐美副代表薛美瑜代表政府頒贈獎章，據在場人士說，老先生很激動，因為國家還記得他，一度眼眶濕潤，堅持要起身說話。

不過隔了一週，駐美代表處才發了兩段簡短的新聞稿給華文媒體，既未交待于彭的家世，也未說明于彭獲得獎章的原因。華府媒體沒有處理這則「新聞」，使于家的心意被遺忘在歷史的角落，引起總統府關切，搞得原本只想行禮如儀的駐美代表處只好再折騰百歲人瑞，拚曝光率。

于右任是現代史上著名的政治家、教育家和書法家，墨寶遍及全台，台灣人最熟悉的「鼎泰豐」招牌就是出於他之手。他在峽西三原縣的故居已是中國省級重點文物保護單位。對於中國的熱切統戰，于家後人決定把具有國際收藏價值的墨寶捐給故宮，依于建中的說法是因為故宮將成立書法館，能更完整保存于右任的作品。但又何嘗不是曾任監察院長的于右任和外交官于彭對台灣這塊土地的一分情呢？是一個值得台灣人傾聽的故事。