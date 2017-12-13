在野黨表決勞基法「審查無效」 民進黨人數佔優勢擋下

立法院社會福利及衛生環境委員會13日審查預算案，時代力量立委徐永明（右）突然提出，之前衛環和經濟聯席委員會所審查通過的勞基法修正案，過程有缺失應屬無效。民進黨立院黨團總召柯建銘（左）聞訊趕赴衛環委員會，與徐永明發生口角衝突。（記者朱沛雄攝）

2017-12-13 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查預算案，不過，時代力量立委徐永明突然指出，之前衛環和經濟聯席委員會所審查通過的勞基法修正案，過程有缺失應屬無效，國民黨立委李彥秀見狀便提案表決，國親兩黨與民進黨戰成4比4平手，但主席蔣萬安投下贊成票，讓勞基法修正案出現變數。

徐永明指出，勞基法應該要回到委員會再審，因為過去審查時有剝奪委員詢答、限制委員發言、議事錄有問題、議事錄登記不實等狀況。李彥秀便要求表決之前的聯席會是否有效，民進黨立委吳玉琴則認為，上次是衛環和經濟聯席會，衛環單個委員會應不能直接討論，不過，蔣萬安仍進行表決。

表決結果由國親在野黨勝出，民進黨團總召柯建銘、立委何欣純等人前來質疑，會議一度暫時休息，直到10時許才開始繼續審查預算。民進黨此時再度要求表決，並召來多位立委，以人數優勢又否決了李彥秀的提案。