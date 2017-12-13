不滿黃國昌挺同立場 周刊爆7宗教大老力挺罷免

2017-12-13 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌罷免案16日將登場，根據《周刊王》報導，因黃國昌支持同婚的立場，目前已有佛、道、基督教長老會等7位宗教界大老站出來，呼籲選民投票「罷昌」。

報導指出，安定力量主席孫繼正與祕書長游信義，日前拜會身兼中華民國宗教與和平協進會理事長的新北市佛教會理事長淨耀法師，希望淨耀法師能支持罷免案。由於淨耀法師是反同婚的護家盟核心成員，雖無法配合造勢，仍允諾大力協助，委由護家盟祕書長張守一連繫各宗教團體，喊出「救救孩子，罷免黃國昌」宣言。

目前傳出已有佛、道、基督教長老會等7位宗教界大老呼籲選民「罷昌」。張守一也強調，「不談黃國昌作風囂張或問政、服務績效，光是推動同婚，護家盟早就把他列為罷免對象。」他進一步說，立委黃國昌、王定宇、蕭美琴及台中市長林佳龍等民選公職推動同婚，因此護家盟早已決議在地方發動罷昌時聲援，因此在罷昌的最後關頭會動員催票。

至於立場偏綠的長老教會，也因黃國昌挺同立場決定力挺安定力量，高南屏跨宗教派教會聯盟發言人蔡維恩表示，長老教會是黃的基本支持者，但教會3年前通過牧函反對同婚，因此站出來罷昌，他還認為，罷免黃國昌成功可創造「台灣5贏」，包括選民、藍、綠、台灣人甚至是黃國昌等人都勝利。

針對宗教界反同婚支持罷昌，該選區議員也指黃國昌割稻尾又不關心選區建設及服務，另外安定力量則指控時代力量用奧步反罷免等，目前時代力量中央黨部表示不回應。