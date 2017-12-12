美國全球入境計畫 台灣逾1200人申請

2017-12-12 22:12

〔中央社〕美國在台協會（AIT）今天表示，11月1日台灣正式納入美國全球入境計畫（Global Entry）後，已有超過1200名台灣護照持有人申請加入全球入境計畫，成為會員後，可享入美通關便利。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）晚間告訴中央社記者，目前已有1265名台灣護照持有人申請加入全球入境計畫。

AIT早上發布新聞稿表示，美國宣布將台灣納入全球入境計畫後，台灣申請加入全球入境計畫的人數就不斷攀升，美國海關及邊境保護局（CBP）與AIT，將於2018年1月18日至24日舉辦加入全球入境計畫會員申請活動，讓台灣護照持有人與僑居台灣的美國公民，可以直接在台灣面談。

AIT表示，活動地點在美國在台協會台北辦事處，只適用於符合下列2項條件的申請人，第一，已通過全球入境計畫初步審核（Conditional Approval）；第二，選擇在台灣面談的申請者。

自11月1日起，台灣成為美國全球入境計畫全球第12個、東亞第3個夥伴。AIT表示，目前全球入境計畫適用於美國境內54個機場及全球15個提供預檢（Preclearance）的地點，讓入境美國的流程更為便捷。

AIT說，目前有超過470萬的全球入境計畫會員入境美國時，不必排隊等候海關及邊境保護局的人工查驗，可直接使用自動查驗機完成入關程序。