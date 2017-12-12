掛龍頭賣老鼠肉？議員砲打柯P 北市2050計畫預算暫擱

2017-12-12 21:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會工務委員會今天審議都發局預算，審到都發局位於長春路的2050願景計畫工作室營運費時，議員周威佑認為該工作室營運不佳，參觀人數少，卻取嚇死人的「2050」名字，「就是掛一個龍頭，賣老鼠肉。」議員許淑華也認為市長柯文哲現階段政策都做不好，還想到2050年，直說名稱根本是幌子，就是幫君王成立他的夢想，最後要求只要有2050名稱的相關預算都全數暫時擱置，總計擱置約40萬元。

議員李慶鋒也認為，市政願景應該務實一點、而不是在創作劇本，更調侃柯文哲一直說有任期的選舉制度不利於城市長遠規劃，這種話在現在講非常奇怪，「他是想做『柯近平』嗎」？他說，怎麼一個民選市長會產生幻覺，4年1任都沒有長遠規劃，就只有自己有長遠規劃。

市議員：柯文哲是想當「柯近平」嗎？

台北市在2015、2016年相繼推動「2050願景計畫」，如「西區門戶計畫」、「東區門戶計畫」、「中正萬華復興計畫」等九處的願景計畫，但截至目前為止，除了西區門戶計畫有具體成效，其餘尚無明顯進度。

都發局表示，2050願景計畫工作室原本委外給「中華民國都市設計學會」但因為部分委員即是時任台北市都市計畫委員會委員，也遭議員批評功能疊床架屋，後來預算遭刪除，改由都發局綜合企劃科負責營運。

都發局說，目前負責舉辦與2050計畫相關的會議、論壇及展覽，從去年3月至今共有3500人到場，未來也將配合中央國土計畫進行規劃。