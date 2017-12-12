礦業法修法 六大礦2021年前完成補辦環評

2017-12-12 19:57

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院版礦業法修法送入立法院，預計月底將開始啟動修法；修法後年產5萬公噸以上的大礦區須於3年內補辦環評，經濟部礦業局表示，外界關心的「六大礦」最慢於2021年都會完成補辦環評。而對外界質疑該法「準用」環評法，經濟部卻可最終准駁，有架空環評法疑慮；經濟部次長王美花今也澄清，經部僅是現勘確認，並考量整體廢礦對整體供需影響做調節，但絕對會尊重環評結果，不會有翻案情形。

行政院上週通過礦業法修法草案，未曾做過環評的礦業用地，須分級分階段補辦環評。新法第58條規定，礦業用地面積若大於2公頃，且最近5年內年平均生產量大於5萬公噸以上，須在修法通過後3年內補做環評；而年產量小於5萬公噸的60個礦場，則在5年內補辦。

礦業局長徐景文表示，修法通過後，估計包括亞泥、潤泰兩礦場、宜大、榮豐跟台塑等「六大礦」，將於2021年前完成補辦環評。礦業局表示，六大礦場中，亞泥佔產量約30%，其餘佔10%多，加上已做過環評的台泥礦場，合計共佔台灣水泥礦8成左右。

而目前院版礦業法已送入立法院，預計月底可開始啟動修法。而上週公布條文後，外界有不少疑慮，其中質疑在補辦環評部分，58條之一僅為「準用」環評法，而在第五項部分規定主管機關經濟部對環評審查結論仍可「邀請相關機關、專家學者現場勘查並經審查後，得廢止其礦業用地之核定」，經濟部恐仍有最終准駁權，有架空環評法疑慮。

對此，次長王美花解釋，經部設計此條文，僅是進行現勘確認，確保的確有第五款所述的3項需廢止礦業用地情形。

該款規定，環評審查結論若包括：1.對人民生命財產有重大不利之影響；2.對保育類或珍貴幾有動物之棲息生存有重大不利影響；3.對環境品質有重大不利影響或顯著超過當地環境涵容能力；且無替代方案可重新送審者，可在經部邀集現勘及審查後，廢止礦業用地。

王美花說，由於該法經濟部是主管機關，在環保署給出環評審查意見後，經濟部有義務做基本的確認，是否有該3項情形，並現勘審查，考量如何配合國內產業情況，審酌應立即廢止礦業用地，或是仍需部分時間調度國內外其他產能遞補。她也強調，仍會尊重環保署，不會有翻案情況。