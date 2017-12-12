「資安即國安」 政院將推地方區域資安聯防

總統府及國安會正舉行資安週活動，希望落實政府「資安即國安」的國家政策。圖為「106年府會資安週」各單位展示資安設備。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-12-12 19:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府及國安會正舉行資安週活動，除希望落實政府「資安即國安」的國家政策，負責執行的行政院今日表示，接下來還將推動地方區域的資安聯防，以六都為首建立鄰近縣市的資安情資分享分析中心，並連結當地產學能量共同抵禦入侵攻擊，最終期望將中央和地方聯結在一起，構成整個國家的資安聯防網。

國安會諮詢委員李德財說，「資安即國安」政策推動的策略，就是要做到資安人力、科研以及產業三大資源整合；行政院於去年8月成立了資安處，專責強化推動跨部會合作，落實資安資源整合。

李德財表示，配合國安會的政策指導，行政院資安處積極打造國家級資安聯防機制，其中建立各關鍵基礎設施領域的資安情資分享分析中心平台為重要里程碑。這次在總統府內舉辦的在「106年府會資安週」中，也首度將今年底前會陸續成立的各領域資安情資分享分析中心（ISAC）平台，展現在國人面前，未來更將推動區域的資安治理，把中央和地方聯結在一起，構成整個國家的聯防網絡。

行政院資安處長簡宏偉表示，接下來還將推動地方區域的資安聯防，以六都為首建立鄰近縣市的資安情資分享分析中心，並連結當地的產學能量共同抵禦入侵攻擊，最終期望將中央和地方聯結在一起，構成整個國家的資安聯防網。

此外，國家通訊傳播委員會也在資安週中，展出了資安計畫建構的資通安全防護中心（NOMC），可及時監控行網、固網、衛星、海纜、DNS、有線電視等六大領域的通傳網路運作狀態，可有效縮短障礙的應變處置時間。金管會則以「做好資安威脅防護，就是保護人民財富」為主題，展示包括網路交易安全、信用資料保護，以及行動支付（台灣Pay）、公務機關信用卡繳費平台等便民服務。

李德財表示，希望經由資安週活動，讓參觀人士更了解與認識網路的資訊安全與日常生活息息相關，並告訴身邊的朋友：「改造台灣資安文化，人人有責」。